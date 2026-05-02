Más Madrid critica "feudalismo con 'smartphone'" del viaje de Ayuso a México

Madrid, 2 de mayo de 2026. Más Madrid ha cargado este sábado contra el "feudalismo con 'smartphone'" que cree que proyecta el viaje de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a México. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado contra el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha tachado de "provocación" al incluir un homenaje al conquistador Hernán Cortés cuando desde el Gobierno mexicano está pidiendo a España un "reconocimiento" por "todos los abusos cometidos durante la Conquista".