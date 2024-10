Más de la mitad de las niñas, niños y jóvenes en países en conflicto interrumpen su educación

Más del 52% de los niños, niñas y jóvenes en países en conflicto han visto interrumpida su educación debido a la violencia.Unas conclusiones que se recogen en el informe "Still We Dream: Niñas y jóvenes en situaciones de conflicto", presentado por la ONG Plan International, en el marco del Día Internacional de la Niña. Waheda y Maite, ambas participantes del Youth for Change de Plan International, han sido las encargadas de dar voz a las cerca de 10.000 niñas, niños y jóvenes, que han participado en el informe. Waheda, de origen afgano, lleva 3 años en España y conoce de cerca esta realidad. Maite, quien ha participado en la elaboración del informe, ha puesto sobre la mesa las demandas de las y los jóvenes que viven en estos contextos.A pesar de estos datos, las niñas, niños y jóvenes siguen confiando en un futuro de paz. Más del 65% reclama su participación en los diálogos de paz y en los debates para la resolución del conflicto.