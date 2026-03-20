Matute inaugura el Hospital Universitario de Simulación Clínica de la Universidad CEU San Pablo

Madrid, 20 de marzo de 2026. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha inaugurado el Hospital Universitario de Simulación Clínica de la Universidad CEU San Pablo. Un edificio ubicado en el campus de Montepríncipe que se posiciona entre los principales centros de simulación clínica de Europa. Durante el evento, la consejera ha estado acompañada por representantes del CEU, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y de la Facultad de Medicina. Matute ha podido conocer las instalaciones de este nuevo centro, que cuenta con unidades de hospitalización, UCI, quirófanos, consultas de atención primaria, áreas de urgencias, farmacia hospitalaria, odontología y un domicilio simulado. Una cartera de servicios que posicionan al Hospital Universitario de Simulación Clínica de la Universidad CEU San Pablo como un centro pionero en formación y salud.