Publicado 23/05/2019 10:09:34 CET

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, está preparándose para anunciar su dimisión este viernes, según ha informado el diario británico 'The Times'. Según dicha fuente, se espera que May anuncie su dimisión tras reunirse con Graham Brady, el jefe del Comité 1922, que es el órgano de gobierno del Partido Conservador en el Parlamento.