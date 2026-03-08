'Mayday' del marisqueo: situación "bastante mala" y posible parón si la mortandad es "severa"

A Illa de Arousa, 8 de marzo de 2026. El sector del marisqueo de Galicia se encuentra en una situación "bastante mala" tras las lluvias registradas en Galicia este invierno que provocaron un aumento de agua dulce que provocó una elevada mortandad de los bivalvos. El coordinador de biólogos de la provincia de Pontevedra, Fernando Febrero, dependiente de la Consellería do Mar, explica, en una entrevista a Europa Press, que los fondos de ría "suelen estar más afectados" por el agua dulce, por lo que la mortandad suele ser "moderada o severa".