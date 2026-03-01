Mayor Oreja urge a PP-Vox a armar una "alternativa al Frente Popular"

Madrid, 1 de marzo de 2026. El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja considera que PP y Vox deben armar una "alternativa al Frente Popular" que conforman el PSOE de Pedro Sánchez y partidos como Bildu y ERC con el fin de evitar que ETA llegue al gobierno, máxime cuando, a su juicio, la banda terrorista "es presente y, sobre todo, es futuro". Es más, aconseja a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal acercar posiciones y no repetir lo que ocurrió en 1982 cuando la UCD rechazó el acuerdo con la Alianza Popular de Manuel Fraga y "desapareció".