Mayor Oreja ve la regularización "masiva" un "disparate"

Madrid, 1 de marzo de 2026. El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja considera un "disparate" la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno --que califica de "masiva"--, alegando que pueden crearse "guetos" en España como ha ocurrido en Londres, París o Marsella. También se opone a que el Gobierno blinde el aborto en la Carta Magna y entiende que es un "fraude constitucional" hacerlo por el artículo 43, retando a que se reforme el 15 relativo a la defensa de la vida, se disuelvan las Cámaras y se haga un referéndum.