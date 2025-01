El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha explicado que no todas sus visitas a poblaciones afectadas por la dana forman parte de su "agenda pública", así como que "a veces, en privado", le "gusta recibir testimonios personales" de los afectados. Mazón ha justificado no acompañar a Feijóo en su visita a algunos municipios para no abandonar su agenda de 'president'