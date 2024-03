Mazón sobre la advertencia de Page por el Tajo-Segura: "Es un error y una amenaza innecesaria"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, considera "un error" y una "amenaza innecesaria" la advertencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha señalado que C-LM exigirá "el 100%" de las sentencias del Tajo, ganadas por esta autonomía, si sus homólogos de la Comunitat Valenciana y la región de Murcia "tiran de la cuerda" en sus posiciones en defensa del trasvase Tajo-Segura. Mazón ha señalado que no devolverá a Page "la amenaza" si no un mensaje de "diálogo" para "solucionar problemas" y cree que sus palabras "no tienen demasiado sentido". "Yo creo que se equivoca, no hemos venido a hablar de quedarnos con lo que no nos corresponde", ha incidido Mazón quien ha firmado este jueves un manifiesto para exigir un Pacto Nacional del Agua con el presidente de Murcia, Fernando López Miras. (Fuente: Generalitat Valenciana)

