Mazón afirma que no hay "ni una sola grieta" en el PP sobre el "diagnóstico" de la financiación

El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que en el seno del Partido Popular no hay "ni una sola grieta" respecto al "diagnóstico de la situación" de la financiación autonómica, como tampoco "en reconocer que el diálogo es una herramienta más" y en "no fiarnos de Pedro Sánchez", presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. "Hay una diferencia entre el diálogo, en reivindicar lo que necesitan los valencianos, que lo voy a hacer en cualquier lugar porque no me tengo que esconder, y entre irse al cuarto oscuro de los privilegios en perjuicio de todos los demás", ha argumentado Mazón este miércoles. (Fuente: Generalitat)