Mazón, "alarmado" por la actitud del Gobierno con el trasvase Tajo-Segura

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado "alarmado" por la actitud del Gobierno central con el trasvase Tajo-Segura y ha defendido que en España "hay agua suficiente", pero considera que "no hay capacidad política de distribuirla como toca". "No puede ser que, en el siglo XXI, en España sigamos pendientes de si llueve o no para distribuir el agua", ha aseverado. Mazón ha señalado que, de momento, no tienen mala previsión para el verano, pero ha recalcado que es necesario que llueva ahora para que se mantenga después de la temporada estival, aunque se muestra "mucho más pesimista" con el agua de riego, y con un gobierno "antitrasvase". (Fuente: Generalitat)