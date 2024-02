Mazón asegura que Feijóo no ha cambiado de posición: "No hay posibilidad de chantaje con el PP"

El presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que el jefe de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, no ha cambiado su posicionamiento respecto a la amnistía a los encausados por el 'procés' independentista catalán: "No hay posibilidad alguna de chantaje con el Partido Popular de por medio". Mazón ha afirmado que la posición del PP es "la de siempre" y ha reiterado que "no hay indultos ni amnistía" y ha señalado que todo el partido "ha sido, es y seguirá siendo unánime".