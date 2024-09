Mazón asegura que todavía no tiene fecha para reunirse con Sánchez: "Estoy esperando"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que "todavía" no ha recibido por parte del Gobierno la fecha de su reunión con Pedro Sánchez, dentro de la ronda de contactos del jefe del Ejecutivo con todos los presidentes autonómicos. "No me ha llegado todavía (la invitación), estoy esperando. Si ha llegado en este rato, lo desconozco, pero antes de venir no había llegado", ha explicado. El también líder del PPCV se ha pronunciado así respecto a su futuro encuentro con Sánchez, dentro de la ronda que el presidente del Gobierno comenzará este viernes 20 en La Moncloa.