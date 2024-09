Mazón califica de "cortina de humo" la propuesta de crear un sistema de financiación autonómico

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha calificado de "cortina de humo, sin concretar más" la propuesta que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear de un sistema de financiación autonómico "más justo". "Ni siquiera saben si llamarle concierto o no, al concierto singular que están ofreciendo a Cataluña. No saben si hablarnos de deuda sí, o de qué manera, o no, no saben hablarnos si fondo de nivelación sí o no", ha criticado Mazón quien ha asegurado que está luchando para que todas las comunidades "respeten y entiendan que hace falta un fondo transitorio de nivelación con especial afectación en la Comunitat Valenciana": "Mientras no estemos equilibradas a las demás CCAA, no podemos ni siquiera valorar cortinas de humo con titulares de Twitter como se nos está dando cada día".