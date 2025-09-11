Mazón carga contra la CHJ por su sistema "obsoleto"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado de nuevo contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ministerio para la Transición Ecológica por su "obsoleto" Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), al tiempo que ha advertido de que a las puertas de otra temporada de posibles danas y tormentas "sigue sin implementarse la herramienta que sí que vale", el sistema de alerta temprana, "que sí que ayuda desde hace ya años en el Ebro", pero "aquí no" en la Comunitat Valenciana.