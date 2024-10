Mazón, sobre el 'caso Koldo', pide "dejar trabajar la justicia": "Es lo más respetuoso"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado "muy respetuoso" con el proceso judicial del 'caso Koldo' y ha pedido "dejar trabajar a la justicia". "Hasta que no haya resoluciones firmes, es lo más respetuoso y democrático", ha subrayado. "Ya sabéis que a mí me gusta ser muy respetuoso con los procesos", ha señalado Mazón, que ha asegurado que, hasta que no haya "resoluciones firmes", lo "más respetuoso y democrático" es "dejar trabajar a la justicia". "Y no voy a hacer una excepción en este caso", ha indicado. En cualquier caso, ha apuntado que no es a él a quien le "corresponde dar explicaciones" por esta trama. "Más bien será a otros", ha zanjado.-. Firma: NAFG .-