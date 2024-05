Mazón celebra el rechazo del Banco Sabadell a la oferta de fusión de BBVA

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha expresado su alegría por la decisión de Banco Sabadell de rechazar la oferta de fusión de BBVA, al tiempo que ha subrayado la predisposición del Consell a "ayudar en el mantenimiento de entidades financieras con apego al territorio". "Por tanto, yo me alegro mucho de que el Banco de Sabadell haya rechazado esta cuestión y no comparto ni las formas, ni el momento, ni la propuesta que se ha terminado de hacer", ha resumido. En este punto, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de la Comunitat para "apoyar a las entidades financieras que sí que apuestan por el territorio". "Y yo prefiero dos a que no haya solo una", ha insistido.(Fuente: Generalitat)