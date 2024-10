Mazón dice que aún no hay confirmación de pérdidas humanas por la DANA en la C.Valenciana

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha recalcado que en estos momentos "no hay confirmación de pérdidas humanas": "Nos llegan algunas posibles noticias, pero no las podemos confirmar". Así lo ha manifestado el jefe del Consell, en el Centro de Coordinación de Emergencias, donde ha insistido en que, a causa de la fuerza de la DANA que está golpeando este martes a la Comunitat Valenciana, hay "falta de información". Mazón ha instado a la población a no salir a la carretera, especialmente en la provincia de Valencia, permanecer en casa y buscar puntos altos si se está los alrededores de barrancos o cauces fluviales: "La noche va a ser larga".(Fuente: Generalitat)

