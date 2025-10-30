Mazón emplaza a una "reflexión más profunda" sobre el funeral de estado: "Me hago cargo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha recalcado este jueves que no deja "de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer", en el que fue increpado por familiares de víctimas de la dana por su presencia en el funeral de estado celebrado en el Museu de les Ciències, y al respecto ha recalcado que "en los próximos días" hará "una reflexión algo más profunda" después de haberse reunido con las víctimas: "Yo --ha añadido-- me hago cargo del día de ayer". Preguntado por los medios, no ha querido pronunciarse sobre si piensa dimitir y ha añadido que habrá "una comparecencia en los próximos días". Al término del acto al que ha acudido este jueves, Mazón ha insistido en que en habrá una comparecencia y una comisión de investigación, "las dos cosas", y ha recalcado: "No hay ninguna noticia política, no hay ninguna previsión política más allá de lo que les acabo de decir".