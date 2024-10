Mazón insiste en que la Ley de Concordia "avanza en derechos": "No es buena idea retroceder"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha vuelto a defender que la Ley de Concordia, aprobada hace unos meses por PP y Vox en Les Corts y con la que el Gobierno tiene discrepancias, "avanza en derechos, algunos que antes no estaban contemplados". "Cuando se avanza, creo que no es buena idea retroceder", ha manifestado, a preguntas de los periodistas en la apertura de la feria Hábitat València, respecto a la comisión bilateral que el Gobierno convocará próximamente para negociar discrepancias en la Ley de Concordia. Frente a estas diferencias, Mazón ha insistido en que "siempre es positivo avanzar en el reconocimiento de derechos, salvaguardando los que ya están y desarrollando los que ya están y otorgando nuevos derechos que no estaban contemplados".(Fuente: Generalitat)