Mazón ironiza sobre el "inesperadísimo pacto" de PSOE y Sumar

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha ironizado sobre el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez, al calificar el pacto como "inesperadísimo" y valorar que "pasará a los anales de la audacia de la capacidad negociadora", al tiempo que ha augurado que implicará "más de lo mismo del ninguneo a todo lo que significa la Comunitat Valenciana". "La verdad es que cuando me he enterado casi se me atraganta el café porque la extraordinaria sorpresa que ha sido para mí poder descubrir ese gran pacto que nadie esperaba entre Sumar y el PSOE, este notición tan extraordinario al que irónicamente me estoy refiriendo, pues casi me da un parraque", ha comentado Mazón.(Fuente: Generalitat)