Mazón lamenta que Sánchez no admita "ningún error" en la gestión de la Dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado sorprendido este miércoles con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, quien ha apuntado a algunos responsables, en referencia a la Generalitat valenciana, que a su juicio "no estuvieron a la altura" en la gestión de la Dana, y lamenta que el Gobierno no haya admitido "ningún error". "Qué diga que el sistema funcionó perfectamente y a los dos minutos reconozca que hay que repensar el sistema de respuesta es una contradicción", ha señalado Mazón quien critica que no se haya asumido "ningún posible fallo" y que desde el Gobierno "solo se hayan dedicado a echar la culpa a los demás". (Fuente: Generalitat)