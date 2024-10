El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado crítico con "la superioridad moral" de representantes políticos como el exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón, que ha dimitido tras las denuncias de varias mujeres de comportamientos machistas, y ha ironizado: "Como soy del PP, pues no estoy a la altura moral de ellos y me imagino que dentro de poco nos tocará pedir perdón a mí por ser del PP y, por tanto, por ser parte del patriarcado neoliberal que parece ser el culpable de todo". El jefe del Consell, ha reconocido que se ha quedado "tan atónito como mucha gente por la sorpresa". Y ha planteado: "Parece que para otros igual no era tan sorpresa. Parece que algunos lo sabían desde hacía tiempo. Esto nos lo tendrán que ir contando, ¿no?".(Fuente: Generalitat)