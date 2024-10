Mazón muestra "máximo respeto" a la justicia tras la condena a Zaplana

El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha mostrado "máximo respeto" a las resoluciones judiciales tras la condena a diez años de cárcel al 'expresident' y exministro Eduardo Zaplana por el caso Erial, al tiempo que ha remarcado que "no es firme". Además, ha rechazado las críticas del PSPV al respecto porque "el Partido Socialista tiene asuntos muy graves en estos momentos encima de la mesa como para dar lecciones". "Como presidente de la Generalitat no me resulta indiferente esta sentencia a otro expresidente de la Generalitat", ha declarado Mazón quien ha insistido en mantener respeto a un proceso que aún no es firme: "De lo que se trata es de respetar más allá de los sentimientos de cada uno".(Fuente: Generalitat)