El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en su comparecencia en les Corts Valencianes sobre la gestión de la DANA, ha pedido disculpas a quienes sinteron que "la ayuda no llegaba o no era bastante" y ha asegurado que no eludirá "ninguna responsabilidad". Mazón también ha selakado que el Consell Consell que preside también hacen autocrítica porque afirma que "hubo cosas que no se hicieron bien".