Mazón pide al Gobierno "que se calle" sobre la posible Copa América en València

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido al Gobierno central y al PSPV "que se callen" sobre la posible Copa América en València: "Que no pongan más palos en la rueda. Que estamos tratando de que València tenga el relumbrón que se merece", ha subrayado. Mazón ha indicado que es "curioso" que Compromís y el PSPV aplaudan casi 20 millones de euros para esta edición de la Copa América en Barcelona y no lo hagan para València. "No solo exijo una rectificación, una explicación, sino que por lo menos se callen, que nos dejen trabajar y que no pongan más palos en la rueda", ha aseverado Mazón. (Fuente: Generalitat)