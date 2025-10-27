Mazón pide al Gobierno "colaboración institucional" en el aniversario de la dana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamado al Gobierno central "colaboración institucional" y la convocatoria de una comisión mixta, en la semana en la que se cumple un año de la dana del 29 de octubre, que dejó 229 personas fallecidas en la provincia de Valencia. Para Mazón, que ha vuelto a reclamar una comisión mixta entre la Generalitat y Ejecutivo central para abordar cuestiones relativas a las riadas del 29O, esta es la "semana del respeto" y la de "tratar de buscar" la "mayor colaboración entre todos posible" y ha pedido intentar "evitar" la "falta de respeto" en una semana "tan durísima" coincidiendo con la efeméride de "una tragedia tan extraordinariamente cruel".(Fuente: Generalitat)