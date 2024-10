Mazón promete "no renunciar ni a un céntimo" de la deuda histórica ni al fondo de nivelación

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha garantizado que su gobierno no renunciará "ni a un céntimo de la deuda" histórica provocada por la infrafinanciación autonómica. Así lo ha señalado Mazón en la sesión de control en Les Corts, antes de reunirse con los síndics del PSPV, Compromís y Vox a quienes les ha trasladado un documento que recoge los 56 motivos por los que la Comunitat Valenciana "no puede esperar más" para recibir la financiación, a dos días de su encuentro en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mazón reprocha a los socialistas que no tengan "nada que decir" y hayan "renunciado" al fondo, les ha acusado de haber cometido "la peor traición a todo el mundo, hasta a --el expresidente de la Generalitat-- Ximo Puig" que "hace año y medio" solicitaba esta medida.(Fuente: Generalitat)