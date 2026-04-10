Mazón recurre ante la Audiencia la negativa de la jueza a que pueda personarse en la causa

Madrid, 10 de abril de 2026. La representación legal del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha recurrido ante la Audiencia de Valencia la negativa de la jueza de Catarroja a que se persone en la causa por la gestión de la dana de octubre de 2024. La jueza instructora rechazó la solicitud del exmandatario de personarse en el procedimiento esgrimiendo que la figura del denominado 'testigo asistido' no existe en España. El recurso sostiene que esta negativa genera una anomalía procesal y una situación de indefensión para el exmandatario, al mantenerse diligencias judiciales que afectan a su posición sin poder intervenir en ellas. (Fuente: Europa Press/Congreso/Generalitat Valenciana)