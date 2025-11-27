Mazón, tras ser investido Pérez Llorca: "Es una responsabilidad muy importante"

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado, tras ser investido Juanfran Pérez Llorca como nuevo jefe del Consell, que esta es "una responsabilidad muy importante", por lo que "tenemos que apoyarle todos por el futuro de nuestra tierra". Además, ha brindado su apoyo al que será su sucesor en "la medida" de sus "posibilidades", con "la tranquilidad y la convicción que merece esta nueva etapa". "Hoy es el día del 'president' de la Generalitat. Hasta ahí llego. Es una responsabilidad muy importante y tenemos que apoyarle todos por el futuro de nuestra tierra, eso está por encima de todo", ha asegurado Mazón.