Mazón urge a Puig a no retrasar su investidura: "Salga del sillón, no se eternice más"

El líder del PPCV y futuro 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido este martes al 'president' en funciones, el socialista Ximo Puig, que no dilate más el pleno de Les Corts en el que se votará su investidura, dentro del acuerdo de gobierno entre 'populares' y Vox. "'President', salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos. No prolongue esto, no tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles", ha manifestado en su intervención en un acto en la Marina de València en el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado una mesa sobre sanidad. (Firma: PP)