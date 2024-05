El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha considerado "más que evidente" el "abuso" por parte del Gobierno de España con la situación de la Albufera, al que ha acusado de "no haber cumplido" sus compromisos, y ha defendido que, ante esta situación, el Consell "no puede tolerar que, el Ejecutivo central, siga diciendo que somos nosotros los que mentimos", porque "los que no han cumplido son ellos". "Pueden seguir mintiendo todas las veces que quieran", ha expresado

Leer más acerca de: Generalitat Valenciana

Alicante