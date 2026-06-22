McDonald’s y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza celebran el Orgullo a través de la cultura

Madrid, 22 de junio de 2026. Bajo el lema "El arte que nos une", McDonald's España pone en valor la inclusión y el talento diverso, uniendo fuerzas con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza para celebrar el Orgullo 2026. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la comunidad de Madrid, permitirá al personal de McDonald's del colectivo LGTBIQ+ y de REDI, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI, estar presentes en la carroza oficial del museo, inspirada este año en las obras de su Colección Permanente "Amor diverso". Con esta acción, la compañía reafirma su compromiso con la cultura y su apuesta por el arte, como motor de cambio social y celebración de la inclusión.