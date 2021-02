McDonald’s relanza por tiempo limitado el Apple Pie y la Grand McExtreme 1955

¿Y si pudiéramos viajar al pasado con una máquina del tiempo?Es una de las preguntas de un estudio realizado para McDonalds por Sigma Dos que revela que un 82% de los españoles no dudaría en viajar a épocas remotas.Lo curioso es que un 36% de los encuestados volvería al pasado para disfrutar de comidas y sabores de otra época.Y un 67% viajaría al pasado para reencontrarse con familiares y amigos. Siguiendo ese espíritu revival, McDonalds ha recuperado dos de sus productos emblemáticos del pasado: el Apple Pie y la hamburguesa Grand McExtreme 1955.Tanto el Apple Pie como la Grand McExtreme 1955 son productos clásicos de la marca. De hecho, el primero se lanzó con la apertura del primer restaurante de McDonalds en España, en 1981. Ahora estos dos emblemas vuelven y estarán disponibles por tiempo limitado en todos los restaurantes de la compañía en España, así como también a través de McAuto, McDelivery y take away. Un bocado de nostalgia para compartir y sentir que lo bueno, siempre vuelve. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)