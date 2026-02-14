Médicos y facultativos se manifiestan por un estatuto marco propio antes de la huelga de 5 días

Los médicos y facultativos de toda España se han manifestado este sábado en Madrid para mostrar su rechazo al acuerdo de Estatuto Marco, pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca las singularidades de estos profesionales.Más de 250 médicos y facultativos aragoneses han participado en la movilización convocada por el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).