Un mejor abordaje de la obesidad en Andalucía permitiría ahorrar hasta 10 mil euros por persona

Sevilla, 22 de mayo de 2026. Cerca de 4,4 millones de personas tienen sobrepeso y obesidad en Andalucía, y 1,2 millones de personas presentan obesidad, una enfermedad que con un mejor abordaje de la obesidad en la Comunidad podría generar ahorros de entre 3 mil y 10 mil euros por persona. Así lo han confirmado los datos presentados hoy por la Fundación Weber en el encuentro 'Valor social de un mejor control de la obesidad en Andalucía' organizado por Lilly. El sobrepeso y la obesidad son un grave problema de salud que está en el origen de más de 200 enfermedades, entre ellas complicaciones metabólicas, cardiovasculares o articulares. Los datos señalan que un mejor control del sobrepeso y la obesidad redundaría en ahorros para el sistema sanitario y mejoras en la calidad de vida. En el encuentro también se ha subrayado la importancia del abordaje multidisciplinar e integral para mejorar el bienestar de las personas afectadas. Los expertos recuerdan que la obesidad es un desafío económico y sanitario. La inversión en estrategias de control efectivas de la obesidad es una inversión en la salud y el bienestar futuro de la sociedad.