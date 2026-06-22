Melissa Jiménez presenta a Leonardo, su primer hijo en común con Fernando Alonso

Madrid, 22 de junio de 2026. Después de tres años de discreta relación que han conseguido mantener alejada del foco mediático, Melissa Jiménez y Fernando Alonso se convertían en padres de su primer hijo en común el pasado 25 de marzo. Y ha sido ahora, cuando su hijo Leonardo está a punto de cumplir 3 meses, cuando Melissa ha compartido con sus seguidores la primera imagen de su hijo con Alonso. Una tierna instantánea en la que vemos a la periodista cogiendo en brazos a su pequeño. (Fuente: Europa Press / Instagram)