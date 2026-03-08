Menor llama a seguir luchando desde el feminismo ante "cualquier movimiento regresionista"

Barcelona, 8 de marzo de 2026. La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha llamado a la ciudadanía a seguir luchando desde el feminismo ante "cualquier movimiento regresionista" como los que asegura que están surgiendo en la actualidad. "Cualquier movimiento antifeminista como los que estamos viviendo ahora puede poner en peligro todos estos avances conseguidos", ha asegurado la consellera en declaraciones este domingo antes de participar en la manifestación principal por el 8M en Barcelona.