Al menos 11 muertos en Kiev tras un ataque masivo ruso con cientos de drones y misiles

Kiev, 6 de julio de 2026. Al menos once personas han muerto y cerca de 60 han resultado heridas en un nuevo ataque masivo de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, en una de las mayores ofensivas aéreas de las últimas semanas. Según las autoridades ucranianas, el Ejército ruso lanzó durante la noche 351 drones y 68 misiles, entre ellos proyectiles balísticos y de crucero, en un bombardeo que afectó a más de una treintena de puntos de la ciudad y otras regiones del país. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha lamentado el "insuficiente suministro de interceptores" por parte de los aliados occidentales y ha advertido de que la falta de sistemas antiaéreos favorece este tipo de ataques. (Fuente: Europa Press, Emergencias Ucrania, Zelenski)