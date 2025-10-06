Al menos un soldado muerto y siete heridos en un ataque contra una base militar en Colombia

Al menos un soldado del Ejército de Colombia ha muerto y otros siete han resultado heridos como consecuencia de un ataque con explosivos ejecutado este domingo contra una base militar situada en el Departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela. Se trata de la base de Puerto Jordán, ubicada en las inmediaciones del municipio de Arauquita, según han apuntado en las últimas horas medios locales como las emisoras Caracol y W Radio, donde se han desplegado tropas para dar con los autores.(Fuente: Policía Arauca/Ejército Colombia/MariaFdaCabal)