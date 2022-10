Las mentes que están cambiando el mundo se reúnen en el Audi Summit for Progress

Madrid se ha convertido en la capital mundial del progreso y la innovación con la cita Audi Summit for Progress. Quince de las mentes más brillantes del mundo han hablado sobre ideas que están cambiando el futuro de la humanidad. Entre ellos destaca la visión del gurú internacional de innovación, Peter H. Diamandis, que ha visitado por primera vez España, y que pretende cambiar la vida de unos mil millones de personas en cinco años.Bajo la filosofía "ideas to start the future", Audi España ha creado este encuentro en el Palacio de Cibeles, para promover iniciativas que hacen realidad una sociedad más sostenible basada en el progreso, la innovación y el diseño. El talento español ha tenido su protagonismo, con ponentes como la primera diseñadora española para Ikea, Inma Bermúdez, la CEO y cofundadora de Cocunat, Sara Werner o el chef Eneko Atxa, elegido en dos ocasiones el chef más sostenible del mundo. En el marco del congreso, que ha contado en su inauguración con la presencia del alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, se han podido ver en primicia en España dos de sus concept cars más inspiradores: el Audi skysphere concept, y el Audi A6 e-tron concept. Una marca que no cesa en su empeño de buscar ideas que cambien el mundo y pongan a la persona en el centro.

