Mercedes y Gobierno vasco destinarán 181 millones a la producción flexible en la automoción

Vitoria, 30 de septiembre de 2026. Instituciones vascas y Mercedes-Benz liderarán un proyecto público-privado en el que se invertirán 181 millones de euros para adaptar el sector de la automoción de Euskadi a un modelo de fabricación flexible, con el fin de responder con mayor rapidez a la evolución tecnológica, a las nuevas arquitecturas de vehículo y a las necesidades del mercado. Este proyecto de transformación ha sido presentado este miércoles en la fábrica alavesa en un acto presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, que ha destacado la relevancia de esta actuación y ha advertido a la UE de que debe proteger ya a su mercado e industria, porque la competencia china "no espera" (Fuente: Irekia)