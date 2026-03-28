Un mes de guerra en Irán: Trump combina fuerza militar y diplomacia sin que se atisbe un final

Madrid, 28 de marzo de 2026. La guerra en Irán iniciada por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero cumple un mes cuando el presidente Donald Trump ha dado un giro y plantea ahora relanzar negociaciones para un acuerdo que ponga fin a la guerra, a la vez que redobla las amenazas contra Teherán si no acepta un pacto, mientras que Israel no levanta el pie del acelerador y ha prometido intensificar los ataques ante el posible acuerdo a sus espaldas. (Fuente: The White House/CENTCOM/IDF/Iran_Gov)