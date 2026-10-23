De Messi a la emoción de Patti Smith: Oviedo se viste de gala para los Princesa de Asturias

Oviedo, 23 de octubre de 2026. Oviedo se ha vestido de gala para una nueva entrega de los Premios Princesa de Asturias. Los Reyes y la Princesa Leonor, protagonistas de una ceremonia marcada por la cultura, la ciencia y los mensajes de esperanza. Una gala que ha reunido a figuras internacionales como Leo Messi, la escritora y artista Patti Smith, el escritor Julian Barnes o la astronauta Christina Koch. Pero más allá de los reconocimientos, los discursos han dejado una reivindicación común: frente a la incertidumbre, la importancia de entenderse y trabajar juntos. (Fuente: Pool RTVE)