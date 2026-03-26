Metas compartidas, un paso hacia la recuperación en espasticidad

Madrid, 26 de marzo de 2026. El abordaje de la espasticidad, un síntoma frecuente tras un trastorno o lesión del sistema nervioso central que afecta a la movilidad, requiere la intervención de médicos rehabilitadores, quienes actualmente cuentan con tecnología avanzada para ofrecer tratamientos más eficaces y personalizados. Actualmente existen diversos tratamientos según la gravedad, localización o patología subyacente, así como las comorbilidades y complicaciones derivadas de la espasticidad. El abordaje se apoya en un equipo multidisciplinar coordinado que integra diversas intervenciones enfocadas a mejorar la movilidad y la calidad de vida. Más allá de las opciones terapéuticas, los profesionales sanitarios desempeñan un papel esencial en el acompañamiento del paciente y su familia. La espasticidad impacta en la vida social, familiar y laboral. Por ello, su recuperación exige conocimiento y tecnología, pero también un compromiso conjunto entre el equipo sanitario, el paciente y su entorno.