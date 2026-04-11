Meteored advierte de un drástico descenso de temperaturas con polvo en suspensión

Madrid, 11 de abril de 2026. Este fin de semana se producirá un cambio importante de tiempo en España ya que se espera un ambiente invernal, con frío, lluvia, nieve y viento intenso. Las temperaturas del domingo serán entre 15 y 20 grados (ºC) más bajas que las registradas el viernes. Así lo ha explicado, la experta de Meteored, Andrea Danta, ha advertido que este fin de semana España experimentará un "drástico descenso de temperaturas" y un aumento de la inestabilidad meteorológica, con lluvias y tormentas, especialmente en el este de la Península.