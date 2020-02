Publicado 17/02/2020 21:09:02 CET

Tras el enorme éxito de las dos primeras temporadas de 'The End of the F***ing World', Netflix sigue inmersa en las novelas gráficas de Charles Forsman al adaptar otra obra suya, 'Esta mierda me supera', que estrena su primer tráiler, con el que la plataforma dará un nuevo giro al concepto de superhéroes y que se estrenará el 26 de febrero.