Miles de manifestantes en Barcelona exigen el fin de las relaciones con Israel

Las calles del centro de Barcelona han vivido en esta mañana de sábado una manifestación para reclamar la libertad de Palestina y exigir el final de todo tipo de relaciones diplomáticas con Israel. "Están atacando constantemente a la población palestina, están quemando sus casas, sus tierras e incluso están quemando viva a la gente", explica Natalia Abu-Sharar, la presidenta de la Comunidad Palestina de Catalunya.Por otra parte, la portavoz de la coalición Prou Complicitat, Alys Samson, se ha quejado de que "las instituciones no están a la altura. No podemos decir que están con el pueblo palestino hasta que no pongan fin a la complicidad".La manifestación ha comenzado a las 12.00 horas en el paseo de Gràcia, a la altura de la avenida Diagonal, y ha recorrido el emblemático paseo barcelonés hasta finalizar su recorrido en Plaza Catalunya. Los participantes portaban pancartas con lemas como 'Embargo completo de armas', 'Israel genocida' y 'Stop sionismo', y han exhibido banderas de Palestina junto a otras de Cuba, Venezuela y Cataluña.