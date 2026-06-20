Miles de personas denuncian en Bilbao la "campaña de criminalización" del Gobierno vasco

Bilbao, 20 de junio de 2026. Miles de personas se han manifestado la tarde de este sábado en Bilbao para denunciar la "campaña de criminalización" del Gobierno vasco "contra el movimiento popular" y la "brutalidad de la Ertzaintza", todo ello para "limitar el derecho a la protesta solo a lo que sea conveniente para los intereses del PNV". Diversos colectivos y movimientos sociales -casi 200 según cifras aportadas por los convocantes- se han sumado a la convocatoria, entre las que destaca la delegación vasca de Global Sumud, GKS y la plataforma Justizia Aranarentzat.