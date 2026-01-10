Miles de personas se manifiestan en Bilbao para pedir el fin de "las medidas de excepción"

Miles de personas se han manifestado este sábado en Bilbao, convocadas por la red ciudadana Sare, para pedir el fin de "las medidas de excepción" que en el ámbito legislativo, judicial y penal "se les continúan aplicando" a los presos de ETA, porque "una sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática no puede negar el derecho de los presos vascos a normalizar sus vidas".La tradicional manifestación anual de Sare, que este año ha tenido como lema "Ezin da gehiago luzatu" ('no se puede esperar más'), ha partido pasadas las 17.00 horas desde la plaza de La Casilla.La pancarta ha sido portada por la periodista Arantxi Padilla; Olatz Iglesias y Amaiur Iragi, familiares de presos; Rosa Rodero, víctima de ETA; la representante de Harrera Eva Ferreira; Ixone Fernandez, víctima del Estado, el jurista palestino Fouad Baker, la activista saharaui Garazi Hanch Embarek; los bertsolaris Xabier Amuriza, Xabat Illarregi y Aitor Etxeberriazarraga, el cantante Francis Diez; y el director de Seaska, Hur Gorostiaga, además de los portavoces de Sare, Joseba Azkarraga y Bego Atxa.Bajo una intensa lluvia, la marcha ha estado encabezada por una hilera de zanpazar, custodiados por media docena de personajes propios de la mitología vasca. Entre los congregados han desfilado más de un centenar de familiares de presos de ETA.Entre gritos de 'Amnistía osoa' (amnistía total) y 'Euskal presoak, etxera!' (los presos vascos ¡A Casa!), la manifestación ha discurrido por las calles Autonomía, Zabalburu, Hurtado de Amezaga, Plaza Circular y Buenos Aires, hasta el Ayuntamiento de Bilbao, donde los convocantes han leído un manifiesto.Además, en la Plaza Circular, han coincidido con dos concentraciones, la primera en favor de Palestina y una segunda que reclamaba la vuelta de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Venezuela.A lo largo del recorrido, los congregados a ambos lados de las aceras han aplaudido a quienes marchaban con banderas con el lema 'Presoak etxera", de Navarra e ikurriñas, tras una gran pancarta reclamando el acercamiento de los presos.Se han adherido a la manifestación los partidos políticos EH Bildu, Podemos Euskadi, Sortu, EA, Alternatiba, EH Bai, Junts, ERC, CUP, BNG, Més per Mallorca y Catalunya en Comú.